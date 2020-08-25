Українська балерина, суддя передачі" Танці з зірками " Катерина Кухар показала, як готується до шоу

Вона виклала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відео з роботи, на якому постала в досить пікантному вигляді, передає Politeka.net.

У ролику Катерина Кухар сидить на стільці в гримерці, накинувши на оголене тіло білий халат, який ще й приспустила. Судячи з кадрів, на красуні немає навіть бюстгальтера, незважаючи на це вона без сорому посвітила голими плечима перед чоловіком, який робив їй гарну зачіску, поки чоловік не бачить.

У той же час, дівчина в захисній масці доглядала за стрункими ногами танцівниці. "Наш улюблений момент", - зазначила Катерина на відео. Вона опублікувала кадри в сторіз, тому шанувальники не змогли висловити свою думку.

Раніше зірка перетворилася в чарівну і загадкову східну красуню. Заради такого образу Катерина Кухар забралася в золоту клітку в красивій сукні червоного кольору, виконаному в китайському стилі. Великий виріз на спідниці оголив ноги танцівниці, а ще однією родзинкою стала розкішна зачіска. За словами Катерини Кухар, саме так виглядатиме її жіночий персонаж у художньому фільмі» Віддана", прем'єра якого відбулася в Україні 24 серпня.

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