Украинская балерина, судья передачи "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как готовится к шоу

Она выложила на своей странице в социальной сети инстаграм видео с работы, на котором предстала в довольно пикантном виде, передает Politeka.net.

В ролике Екатерина Кухар сидит на стуле в гримерке, набросив на обнаженное тело белый халат, который еще и приспустила. Судя по кадрам, на красотке нет даже бюстгальтера, несмотря на это она без стыда посветила голыми плечами перед мужчиной, который делал ей красивую прическу, пока муж не видит.

В то же время, девушка в защитной маске ухаживала за стройными ногами танцовшицы. "Наш любимый момент", - отметила Екатерина на видео. Она опубликовала кадры в сториз, поэтому поклонники не смогли выразить свое мнение.

Ранее звезда преобразилась в очаровательную и загадочную восточную красотку. Ради такого образа Екатерина Кухар забралась в золотую клетку в красивом платье красного цвета, выполненном в китайском стиле. Большой вырез на юбке обнажил ноги танцовщицы, а еще одной изюминкой стала роскошная прическа. По словам Екатерины Кухар, именно так будет выглядеть ее женский персонаж в художественном фильме «Віддана», премьера которого состоялась в Украине 24 августа.

Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» заинтриговала деталями нового сезона: «Кароль и Каменских будут...»

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» в воздушном платье переплюнула Волочкову: «Браво!»

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» сверкнула роскошью в эпатажных нарядах, топ образов: от дьяволицы до королевы