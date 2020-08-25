Украинская балерина, судья передачи "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как готовится к шоу
Она выложила на своей странице в социальной сети инстаграм видео с работы, на котором предстала в довольно пикантном виде, передает Politeka.net.
В ролике Екатерина Кухар сидит на стуле в гримерке, набросив на обнаженное тело белый халат, который еще и приспустила. Судя по кадрам, на красотке нет даже бюстгальтера, несмотря на это она без стыда посветила голыми плечами перед мужчиной, который делал ей красивую прическу, пока муж не видит.
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В то же время, девушка в защитной маске ухаживала за стройными ногами танцовшицы. "Наш любимый момент", - отметила Екатерина на видео. Она опубликовала кадры в сториз, поэтому поклонники не смогли выразить свое мнение.
Ранее звезда преобразилась в очаровательную и загадочную восточную красотку. Ради такого образа Екатерина Кухар забралась в золотую клетку в красивом платье красного цвета, выполненном в китайском стиле. Большой вырез на юбке обнажил ноги танцовщицы, а еще одной изюминкой стала роскошная прическа. По словам Екатерины Кухар, именно так будет выглядеть ее женский персонаж в художественном фильме «Віддана», премьера которого состоялась в Украине 24 августа.
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