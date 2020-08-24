Известная украинская модель Алена Омович впечатлила формами в откровенном наряде на борту яхты

Красотка, прославившаяся как «украинская Кардашьян», порадовала поклонников новыми соблазнительными фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Омович поделилась архивными фотографиями, на которых она томно позирует на борту яхты в платье-рубашке ярко-красного цвета. Короткий наряд в обтяжку с расстегнутыми на груди шестого размера пуговицами идеально подчеркивает каждый изгиб красотки.

Омович старательно позирует на камеру, поправляя волосы, которые так и развеваются на ветру.

«1 или 2? Пусть в жизни я сейчас лежу дома и мучаюсь от отравления, в инсте я буду счастливая кататься на яхте», - подписала фото модель.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимки.

«очень клёвые фото, поправляйся!», «напомнила стюардессу», «вы должны быть самой красивой в солнечной Системе», «Как всегда шикарная. Скорейшего выздоровления!», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Омович разместила в сториз кадр в откровенном топике. Звезда делала селфи в зеркало, представ в розовом топике, под которым не было белья.

Большие прелести запрятались под тканью, засветив самое сокровенное. Пикантности прибавляло то, что топ был завязан между грудями игривым узелком.

Казалось, прелести едва держались от того, чтобы не показаться наружу.

Напомним, украинская Кардашьян с бюстом шестого размера натянула неприличный топ.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян в мокром бикини показала прелести во всех деталях: "Алена, что ты творишь с мужиками?".

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в прозрачном белье пошалила на кровати и заставила краснеть.