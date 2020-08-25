Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова розбурхала гарячим видом з ванної

Як передає Politeka.net, красуня виклала в соціальній мережі "Instagram" відверте фото, на якому посвітила своєю природною красою. На знімку співачка позує біля дзеркала з телефоном в руках, за допомогою якого і зробила селфі. Тетяна не запахнула як слід білий халат, завдяки чому засвітила груди і плоский животик. Вона кокетливо підморгнула на камеру і витягнула губи трубочкою. Банний образ доповнила розпатлана зачіска.

"Нещодавно почула думку одного сексолога, що пари розходяться, коли перестають цілуватися і обніматися.... 💔 Здається, схоже на правду, адже якщо немає турботи, ніжності і тактильного обміну енергією, значить з відносин йде життя", - такими думками Котова поділилася в описі.

Користувачі мережі висловили своє захоплення в коментарях:

"Офігенне фото😃 👍 👌"; " яка ж красива фотографія. Ви тут виглядаєте просто ідеально👌"; " красуня позаземних масштабів🌹 🌹 🌹"; " ну як можна про щось думати ️ ️ така краса.😍 🔥 👍 ❤ ️ "; "Фотографія вийшла просто шикарна, звичайно ж у відносинах дуже важливо завжди бути разом"; " я думаю, груди у тебе офігенна. Це якщо м'яко сказати)".

Раніше схожим фото порадувала фанатів співачка Віра Брежнєва, яка теж виступала у складі "ВІА Гри". Вона зробила селфі біля дзеркала топлес, прикривши оголені груди рукою. Волосся артистка зібрала в пучок на маківці. Завдяки вдалому ракурсу можна помітити, що Віра Брежнєва знаходиться в ідеальній фізичній формі і не поступається красою своїй молодій колезі.

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