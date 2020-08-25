Настя Каменських влаштувала запальне шоу з нагоди ювілею популярної програми

Зірка поділилася кадрами свого яскравого виступу в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Так, Настя виступила на концерті з нагоди 15-річчя програми «Світське життя». На новому відео артистка показала, як виконує свій хіт Elefante.

Для виступу Каменських обрала відповідний пісні зухвалий наряд. На ній був стильний чорний комбінезон з вельми оригінальним декором у вигляді прозорих вставок на ногах і стегнах. Облягаючий наряд з глибоким декольте так і приковував погляд до пишних форм співачки. Образ Каменських доповнила зачіска у вигляді високого хвоста і яскравий макіяж.

На кадрах зірка демонструє свою майстерність, дражнячи шанувальників спекотними рухами в компанії своєї підтанцьовки.

"Спекотний вечір видався. Відсвяткували 15-річчя "Світського життя" з Катею Осадчою і зловили запальні #Elefante vibes", - підписала відео Настя.

У коментарях активно обговорюють її публікацію.

"Огнище", "трохи схуднути і норма буде", "як завжди найкраща", "прекрасний концерт! Молодці організатори та артисти! Катя Осадча, вітаємо! Успіхів і удачі!", "Крута і дуже сексуальна", "Ваааау!!!! Шикарні ноги!", "Українська Beyoncé", "фігура бомба", "Ох, шикарно", "яка ж ви класна все таки! Прям дивитися і не намилуватися!",- пишуть люди.

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