Настя Каменских устроила зажигательное шоу по случаю юбилея популярной программы

Звезда поделилась кадрами своего яркого выступления в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Так, Настя выступила на концерте по случаю 15-летия программы «Світське життя». На новом видео артистка показала, как исполняет свой хит Elefante.

Для выступления Каменских выбрала соответствующий песне дерзкий наряд. На ней был стильный черный комбинезон с весьма оригинальным декором в виде прозрачных вставок на ногах и бедрах. Облегающий наряд с глубоким декольте так и приковывал взгляд к пышным формам певицы. Образ Каменских дополнила прическа в виде высокого хвоста и яркий макияж.

На кадрах звезда демонстрирует свое мастерство, дразня поклонников жаркими движениями в компании своей подтанцовки.

«Жаркий вечер выдался. Отпраздновали 15-летие «Світського життя» с Катей Осадчей и поймали зажигательные #Elefante vibes», - подписала видео Настя.

В комментариях активно обсуждают ее публикацию.

«Огнище», «Немного похудеть и норма будет», «Как всегда лучшая», «Прекрасный концерт! Молодцы организаторы и артисты! Катя Осадчая, поздравляем! Успехов и удачи!», «Крутая и очень сексуальная», «Ваааау!!!! Шикарные ноги!», «Украинская Beyoncé», «Фигура бомба», «Ох, шикарно», «Какая же вы классная все таки! Прям смотреть и не налюбоваться!», - пишут люди.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

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