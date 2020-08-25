Клієнти в подиві через зникнення грошей після оплати комунальних послуг в ПриватБанку

Про новий кричущий інцидент розповів незадоволений клієнт на порталі Мінфін.

За його словами, ПриватБанк двічі "підсунув" йому ліві платіжки для оплати комуналки.

"Одна була за світло з лівими реквізитами, потім бігав тиждень, по організаціях що б повернули гроші. Повернули через 5 місяців, але це мені коштувало звільненням з роботи. Другий раз оплата домофона з чужими реквізитами", - поскаржився він.

Клієнт також додав, що ПриватБанк "порадив" йому самостійно зайнятися пошуком цієї організації і вимагати повернення коштів саме від них.

"Приват написав листа організації, якій перевів гроші за пів року користуванням цією послугою, а у відповідь тиша. Прийшов в банк дізнатися, чому не повернули мені гроші. Відповідь банку, що б я сам шукав цю контору, що банк перевів мої гроші. Підсумок: кинули, гроші не повернули", - резюмував він у своєму відгуку.

"При здійсненні платежу, клієнт самостійно обирає отримувача або ж вводить реквізити. Банк може надіслати запит на повернення коштів, при цьому, звертаємо вашу увагу на те, що кінцеве вирішення про повернення коштів приймає отримувач переказу... Якщо отримувач переказу не повернув кошти, ви можете самостійно звернутись до отримувача з квитанцією за платежем.", - відповів на скаргу представник Приватбанку.

Відзначимо, що це не перший подібний випадок, коли клієнти скаржаться на зникнення грошей після оплати комуналки.

За словами іншої клієнтки, вона оплатила послуги, але гроші не дійшли до адресата, оскільки ПриватБанк закрив реквізити.

"Я оплатила комунальні послуги ОСББ, але вони не потрапили до адресата, так як банк закрив реквізити, а назва ОСББ збіглася. А тепер вони мені пишуть, щоб я сама вибивала кошти з помилкового адресата. Тобто, помилка банку, а проблеми мої! Нікому не раджу доручати свої гроші Приватбанку", - зазначила клієнтка у своєму відгуку.

Однак у Приватбанку відразу відкинули будь-які звинувачення клієнтки, якій досі не повернули кошти.

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