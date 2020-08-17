Терминалы ПриватБанка после приема денег зависают, не зачисляя деньги на счет

Как сообщает Politeka.net, один из пользователей финучреждения оставил гневный отзыв на сайте Минфин, пожаловавшись на работу банка. По словам автора отзыва, 16 августа он пополнял через терминал самообслуживания свою карту.

«Внес 19000 с лишним нажал пополнить и вуаля. Терминал завис и минут через 5 выдал сообщение, что деньги зачислены не были, мол обращайтесь по номеру 3700 и выясняйте. Я позвонил, с оператором составили заявку на возврат денег, сказали, что в течении 24 часов вопрос решат», - рассказал украинец.

На следующий день в поддержке мужчине заявили, что заявка будет обрабатываться намного дольше, чем обещалось накануне.

«Моя заявка обрабатывается и это может занять до 14 дней. Я в шоке как это? Я пополнил карту и мне деньги были нужны сразу, а тут такое… обратился в чат банка там Иван мне принёс свои извинения и ничем помочь не захотел», - пожаловался пользователь.

Позже ему ответили представители банка, предупредив, что нужно подождать.

"В настоящее время ваш вопрос находится в работе и с уверенностью можем сказать, что коллеги приложат все усилия для скорейшего его решения", - отметили в учреждении.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда украинцы жалуются на сбой терминалов и банкоматов ПриватБанка. Бывает, что банкоматы зависают во время выдачи денег, когда сумма с карты списывается, а деньги клиенту не выдаются.

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