Суха й тепла погода повертається в Україну

Такий прогноз у своєму особистому Facebook повідомила авторитетний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, опади йдуть з території України через високий атмосферний тиск.

Якщо ще сьогодні, 25 серпня, дощитиме в західних, північних та центральних областях, то вже наступного дня в Україні буде суха погода.

"Гребінь високого атмосферного тиску витіснить оцю сьогоднішню репетицію осені, яка відбувається у західних та північних областях (а вночі ще й у центральних подощить), і організує практично в усіх областях України суху погоду. Температура повітря у середу буде помірною на Заході та Півночі, +20+25 градусів", - зазначила вона у своєму прогнозі.

Діденко також додала, що спекотніше буде на Півдні, Сході та у центральних областях.

"А ось на Півдні, Сході та в більшості центральних областей (окрім Вінницької) буде дуже тепло, до спеки, +25+30 градусів. У Києві завтра, 26-го серпня, без опадів, близько +23, +24 градусів. Потепліє вихідними, 29-30 серпня", - резюмувала синоптик у Facebook.

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Так, на західній Україні дощі будуть особливо сильними, це навіть спровокує загальне похолодання до 22-25 градусів тепла вдень. А ось вночі очікується від 13 до 17 зі знаком «плюс».

На Сході - сильні зливи і похолодання до +25 вдень, та до +18 вночі.

Накриє циклон і центральні області. Опади прогнозують у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Попри це, повітря прогріється до 25-31 спеки. Вночі ж їх змінять комфортні 14-18 тепла.

На Київ також мали обрушитися сильні дощі, які супроводжуватимуться невеликим похолоданням: вдень 22-25 тепла, а вночі від 15 до 17 градусів.

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