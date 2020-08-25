Сухая и теплая погода возвращается в Украину

Такой прогноз в своем личном Facebook сообщила авторитетный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, осадки идут с территории Украины из-за высокого атмосферного давления.

Если еще сегодня, 25 августа, будет дождливо в западных, петушиных и центральных областях, то уже на следующий день в Украине будет сухая погода.

"Гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных пройдут дожди), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду. Температура воздуха в среду будет умеренной на Западе и Севере, +20+25 градусов", - отметила она в своем прогнозе.

Диденко также добавила, что жарче будет на Юге, Востоке и в центральных областях.

"А вот на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) будет очень тепло, до жары, +25+30 градусов. В Киеве завтра, 26-го августа, без осадков, около +23, +24 градусов. Потеплеет в выходные, 29-30 августа", - резюмировала синоптик в Facebook.

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Так, на западной Украине дожди будут особенно сильными, это даже спровоцирует общее похолодание до 22-25 градусов тепла днем. А вот ночью ожидается от 13 до 17 со знаком «плюс».

На востоке - сильные ливни и похолодание до +25 днем, и до +18 ночью.

Накроет циклон и центральные области. Осадки прогнозируют в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Несмотря на это, воздух прогреется до 25-31 жары. Ночью же их сменят комфортные 14-18 тепла.

На Киев также должны были обрушиться сильные дожди, которые будут сопровождаться небольшим похолоданием: днем 22-25 тепла, а ночью от 15 до 17 градусов.

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