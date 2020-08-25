Меган Маркл і принц Гаррі розплачуються за свої необдумані слова

Про це пише таблоїд OkMagazine.

Як відомо, в липні екс-герцог остаточно зіпсував відношення з королівським палацом заявивши, що історія Співдружності Націй повинна бути визнана, навіть якщо це «незручно» королівству.

Однак, як стверджують обізнані джерела, принц Гаррі вирішив забрати свої слова і налагодити відносини з королевою Єлизаветою II.

"Таке відчуття, що подружжя нарешті намагаються бути з ними ближче, незважаючи на їх популярність у вищих колах. Герцоги Сассекські потребують королівської сім'ї більше, ніж вона потребує них", - підкреслюють інсайдери з палацу.

А своє бажання відновити спілкування з палацом принц Гаррі підкріпив словами під час недавнього відеодзвінка з нового особняка в Монтесіто.

Зокрема, він зі своєю дружиною в онлайн-форматі поспілкувався з лідерами Королівського фонду Співдружності, і визнав, що королева Єлизавета II внесла неоціненний внесок у роботу організації.

Раніше ми розповідали про конфлікт принца Гаррі з Єлизаветою II.

Так, принц Гаррі посварився зі своєю бабусею Єлизаветою II прямо напередодні весілля. А приводом для конфлікту стало однією з прикрас для Меган Маркл.

З'ясувалося, що помічниця монарха Анджела Келлі відмовилася допомогти Меган Маркл з приміркою тіари, яку вона вибрала для церемонії. Тому ображений принц Гаррі пішов розбиратися відразу до Єлизавети II.

Як Politeka писала, що конфлікт у Королівському палаці, Міддлтон жорстко відшила Маркл.

Також Politeka повідомляла, що принц Вільям принизив Меган Маркл перед Гаррі, спливли подробиці.