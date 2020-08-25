Навколо концерту на День Незалежності розгорівся гучний скандал, дісталося і Вєрці Сердючці

І справа не тільки в тому, що групи "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що їх пісні використовували без дозволу. На думку багатьох українців те, що відбувалося на Софіївській площі в Києві 24 серпня, інакше як днище, сором і жах назвати не можна.

На День Незалежності в центрі столиці влаштували святковий захід під назвою "Пісенна історія сучасної України", в ході якого артисти переспівали пісні один одного в музичному попурі.

Але, як можна побачити по реакції в мережі, дію змогли оцінити далеко не всі.

Так, на сторінці «Світське життя» в Instagram після питання про те, чи сподобалося виконання пісні «Океану Ельзи» Вєркою Сердючкою посипався шквал критики, схоже виразів юзери не підбирали.

Зазначимо, Сердючка виступала в традиційній українській вишиванці, але доповнила своє вбрання фірмовою зіркою на голові. Її традиційно супроводжувала "мама" Інна Білокінь. Також в номері брали участь артисти з заячими вухами і у вишивках.

«Відзняли телевізійне шоу для каналу 1 + 1 не більше, свято не відчувалося просто звичайне шоу. Ну, незрозуміло", "Жахливо", "Все до сліз примітивно... все ще було терпимо до того моменту як з'явилася Могилевська і почала світити своїм помаранчевим спіднім.... хіти "Время и Стекло", це все якимось чином відображає історію України в період незалежності?", "Фу, це просто дно!!! І для чого ці пісні і танці, коли кожен день гинуть наші хлопці на передовій!!! Весь світ з нас сміється!!!", "Та Сердючка з Поляковою м'яко кажучи не в касу. Як на новорічному вогнику", "крім позивів нудоти це видовище нічого більше не викликає...", "Який сором взагалі. Заєць в трусах з прапором України», «Днище», «Сердючка паплюжить вишиванку», - пишуть в мережі.

Після такої атаки не відержала "мама" Сердючки. "Якщо труси з шортами людина плутає, тоді це дійсно сором", - написала вона.



Але є й ті, кому шоу сподобалося.

"Найкраще шоу за всі роки святкувань", " Супер! Сердючка найкраща!",- відреагували користувачі "Instagram".

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