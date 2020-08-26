30-річна бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес, переможниця конкурсу Miss Bum Bum, запаморочила голову мегавідвертим знімком

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в червоній мереживній білизні.

Сьюзі прийняла жарку позу заради соковитого кадру. Так, брюнетка встала на карачки, подібно кішечці, вигнувши спину і вип'ятивши своє головне достоїнство. Дівчина пристрасно подивилася в камеру.

Варто відзначити, що особливого шарму додали "пелюстки троянд", розсипані навколо - модель опрацювала знімок в спеціальному додатку, "домалювавши" цю романтичну деталь.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши красуню компліментами в коментарях:

"Я люблю тебе красуня 🔥❤️ 😍 😘 "

"Красива брюнетка, кішка 💋 💮 💞 💞 "

"Дуже гаряча, крихітко 🔥"

"😘 🍷виглядають такими гладкими і м'якими на дотик Любов #"

"Вишукана чуттєвість"

"Як же має бути смачно з'їсти цей чудовий персик 🍑!"

Раніше ми повідомляли, Кортес вразила розгнузданою витівкою. Дівчина позувала на опублікованому в Instagram фото повністю голою - "прикривши" всі найпікантніші місця полуницею зі збитими вершками.

Вся в цьому "десерті" модель лежала на дивані, задерши ноги на подушки.

Від такого смачного кадру її фанатам "зірвало голови": "Готовий з'їсти"; "Ти занадто приваблива і прекрасна моя любов"; "я з'їм всю цю полуницю"; "мені подобається це плаття🎉 🎉 🎉"; "який гарний і смачний десерт😘 😘".

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