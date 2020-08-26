30-річна бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес, переможниця конкурсу Miss Bum Bum, запаморочила голову мегавідвертим знімком
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в червоній мереживній білизні.
Сьюзі прийняла жарку позу заради соковитого кадру. Так, брюнетка встала на карачки, подібно кішечці, вигнувши спину і вип'ятивши своє головне достоїнство. Дівчина пристрасно подивилася в камеру.
Варто відзначити, що особливого шарму додали "пелюстки троянд", розсипані навколо - модель опрацювала знімок в спеціальному додатку, "домалювавши" цю романтичну деталь.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши красуню компліментами в коментарях:
"У червоній зоні": стало відомо про скасування поїздів з Одеси, подробиці
"По 25% від зарплати": українців попередили про втрату житла і грошей через комуналку, деталі законопроекту
Щаслива Асмус в короткому топі показала, як виглядає кайф:"Груди які потужні, аж..."
Повністю оголена Дорофєєва без сорому розляглася перед камерою: "Від Каменських не далеко втекла"
"Я люблю тебе красуня 🔥❤️ 😍 😘 "
"Красива брюнетка, кішка 💋 💮 💞 💞 "
"Дуже гаряча, крихітко 🔥"
"😘 🍷виглядають такими гладкими і м'якими на дотик Любов #"
"Вишукана чуттєвість"
"Як же має бути смачно з'їсти цей чудовий персик 🍑!"
Раніше ми повідомляли, Кортес вразила розгнузданою витівкою. Дівчина позувала на опублікованому в Instagram фото повністю голою - "прикривши" всі найпікантніші місця полуницею зі збитими вершками.
Вся в цьому "десерті" модель лежала на дивані, задерши ноги на подушки.
Від такого смачного кадру її фанатам "зірвало голови": "Готовий з'їсти"; "Ти занадто приваблива і прекрасна моя любов"; "я з'їм всю цю полуницю"; "мені подобається це плаття🎉 🎉 🎉"; "який гарний і смачний десерт😘 😘".
Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць влаштувала Гарячий тверк крупним планом: "Ось це талант!"
Також Politeka повідомляла, що гаряча господиня найкрасивіших сідниць виставила свою гордість посеред вулиці.