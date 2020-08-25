Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що українці мають право самі обирати мову спілкування

Він прокоментував мовну проблему в Україні та Києві в ефірі програми "Святковий прайм" на каналі "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За словами Андрія Пальчевського, екс-президент Петро Порошенко розпочав політику націоналізму, який не приніс нічого хорошого - одні проблеми. Так в цей час країна втратила землі, а у людей різко погіршився добробут.

"Львівський, Галицький період історії України в кінці-кінців закінчився, хоча президент Зеленський, який обіцяв повернути Україну в багатонаціональне, багатокультурне, багатовекторне русло, не витримав тиску і прогнувся під націоналістичну ідеологію. І з мовами зробив зовсім не те, що обіцяв", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Як зазначив громадський діяч, потрібно враховувати не тільки свої інтереси, а й співрозмовника. Таким чином можна знайти компроміси навіть у мовному питанні.

"Ми знали, що українська мова - це круто. І взагалі хто кому заважав спілкуватися українською? Я знаю, що у мене прекрасна українська, але я завжди підкреслюю, що я російськомовний киянин. Ну, що зі мною робити? Коли людина, якій важкувато розуміти мене російською - я переходжу на українську, але принцип повинен бути такий: з людиною потрібно спілкуватися таким чином, щоб він отримав задоволення і розумів, про що йде мова", - додав Пальчевський.

Він нагадав, що в Україні живе багато російськомовних людей. Громадський діяч вважає, що в цьому немає ніякої трагедії:

"У мене є друг, який періодично читає мені лекції, як себе поводити. Ось він з дружиною і своїми друзями розповідає, якою мовою ми повинні говорити. Я йому нічого не сказав образливого, я просто запрошу його на свою територію і скажу йому, якою мовою, як мені здається, ми повинні говорити в місті Києві. І не треба цуратися російської мови, якою 90% розмовляло, коли я вчився в школі. І нічого страшного в цьому немає - це такі ж українці".

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