Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что украинцы вправе сами выбирать язык общения

Он прокомментировал языковую проблему в Украине и Киеве в эфире программы "Праздничный прайм" на канале "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По словам Андрея Пальчевского, экс-президент Петр Порошенко начал политику национализма, который не принес ничего хорошего - одни проблемы. Так в это время страна потеряла земли, а у людей резко ухудшилось благосостояние.

"Львовский, Галицкий период истории Украины в конце-концов закончился, хотя президент Зеленский, который обещал вернуть Украину в многонациональное, многокультурное, многовекторное русло, не выдержал давления и прогнулся под националистическую идеологию. И с языками сделал совсем не то, что обещал", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Как отметил общественный деятель, нужно учитывать не только свои интересы, но и собеседника. Таким образом можно найти компромисы даже в языковом вопросе.

"Мы знали, что українська мова - это круто. И вообще кто кому мешал общаться на украинском? Я знаю, что у меня прекрасный украинский, но я всегда подчеркиваю, что я русскоговорящий киевлянин. Ну, что со мной делать? Когда человек, которой тяжеловато понимать меня на русском - я перехожу на украинский, но принцип должен быть такой: с человеком нужно общаться таким образом, чтобы он получил удовольствие и понимал, о чем идет речь", - добавил Пальчевский.

Он напомнил, что в Украине живет много русскоговорящих людей. Общественный деятель считает, что в этом нет никакой трагедии:

"У меня есть друг, который периодически читает мне лекции, как себя вести. Вот он с женой и своими друзьями рассказывает, на каком языке мы должны говорить. Я ему ничего не сказал обидного, я просто приглашу его на свою территорию и скажу ему, на каком языке, как мне кажется, мы должны говорить в городе Киеве. И не надо чураться русского языка, на котором 90% разговаривало, когда я учился в школе. И ничего страшного в этом нет - это такие же украинцы".

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