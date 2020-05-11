Артистка Анастасия Стоцкая - звезда российской эстрады, которая, по слухам, зведой стала именно благодаря творческому покровительству Филиппа Киркорова - ошемолила снимком своей дочери

В этот раз на фан-аккаунте в социальной сети Инстаграм появился необычный фотоколлаж с Анастасией Стоцкой и ее маленьким ребенком. Девочке совсем недавно исполнилось три года. В честь этого фанаты решили поздравить 37-летнюю маму с праздником, однако представленный кадр вызвал бурю эмоций в сети, пишет Politeka.net.

Ребенок, как оказалось, растет копией дочери Филиппа Киркорова, сходство с которым просто невозможно не заметить. Малышка как две капли воды похожа на дочь певца Аллу, о чем фанаты массово написали в сети. К слову, подобные слухи распространяются в Сети уже не первый год, тогда как сама Анастаия вынуждена была даже отметить после скандала, что ребенок ее – копия дедушки, но никак не Филиппа.

«37-летняя Анастасия Стоцкая отмечает праздник — ее младшей̆ наследнице исполнилось три года. Какая она сладкая!!», - сообщается на фан-странице.

Фанаты не остались равнодушны: «Ого!!! Какие большие и красивые глазки😱🥺», «Не похожи», «Это от Киркорова ребёнок?», «Точно Киркоров», «Копия Филипок», «Да на Киркорова она похожа😁», «Боже, это же Филя!», «Филип», «Дааа, и я подумала что и тут без Фили не обошлось 😂».

Ранее мы сообщали, поклонники часто пишут, что кареглазые и темноволосые малыши Алла-Виктория и Кристин-Мартин сильно похожи на отца.

"Филипп, у Вас замечательные детки! Очень похожи на Вас, особенно сын! Вы должно быть счастливый отец? Хочется пожелать искренне, от всего сердца простого человеческого счастья Вам и Вашим деткам!"; "Ну настящий КОРОЛЬ!!!! Сыночек-зайчик и лапочка дочка, сладкие мои!! ";

"Вот видно разницу мальчик и девочка. Алла ВИктория так нежно держит мишку в руках, настоящая будущая мама, а Мартин , мальчишка, он о каких то мишках и не думает. Очаровательные дети, мистические и гениальные", - комментируют пользователи снимки Филиппа с детьми.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

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