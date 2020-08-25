Дружина чемпіон світу з боротьби Заурбека Сідакова потрапила до лікарні після ганьби на весіллі

Як передає Politeka.net, про подальшу долю невдалих нареченого і нареченої пише "Московський комсомолець". Спортсмен збирався виступати на Олімпіаді в Токіо, але її скасували через пандемію. Скориставшись вимушеною паузою в кар'єрі, Заурбек вирішив зіграти розкішне весілля, проте під час торжества йому на телефон надіслали кілька відеороликів з його дружиною Мадіною, на яких дівчина займалася непристойними речами.

За словами очевидців, драма розігралася на другий день весілля, коли молоді накрили стіл для 500 осіб, які не змогли погуляти в ресторані напередодні. Там Заурбек дізнався про непристойності нареченої, в повідомленнях йому розповіли, що раніше Мадіна працювала ексортницею. З'ясувалося, що кадри надіслала дружина колишнього коханого Мадіни. Відразу після таких новин Сідаков витягнув дружину за волосся на вулицю і вигнав з весілля.

"Мадіна намагалася звести рахунки з життям, але її вчасно врятували", - розповіли очевидці. - "Вона сама від своєї сім'ї і втекла. Вони не пробачили їй ганьби. Кажуть, що її рідний брат так розлютився, що весь їхній будинок розгромив! Вона полетіла в Москву і сховалася, не виходить на зв'язок. Кажуть, що Мадіні зняв квартиру в столиці її віковий коханий".

Через скандал батькам заурбека стало погано, батька навіть відвезли в лікарню з серцевим нападом сама Мадіна спробувала покінчити життя самогубством, але її вчасно госпіталізували. Рани на руках виявилися несертельними, і дівчину незабаром виписали. Горе-наречена втекла від ганьби в Москву, навіть родичі не прийняли її назад.

Заурбека ж прямо з весілля відвезли за місто, щоб він охолов. Спотсмен вдарився в тренування, активно веде соціальні мережі і не обговорює фатальні події. Відзначається, що він мало знав Мадіну, пара познайомилася тільки в кінці квітня, і з тих пір борець часто їздив на змагання та інші заходи.

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