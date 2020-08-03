Российская актриса Кристина Асмус впервые заговорила о дальнейшей судьбе комика Гарика Харламова

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, звезды российского шоу-бизнеса Кристина Асмус и Гарик Харламов в данный момент находятся в состоянии развода.

Но в СМИ продолжают появляться слухи о личной жизни резидента Comedy Club.

Якобы Гарик Харламов после развода с Асмус вновь планирует связать себя узами брака, а пышная свадьба должна состояться уже в январе 2021 года.

Один из поклонников российской актрисы Кристины Асмус решил поинтересоваться, правдивы и слухи о предстоящей свадьбе Харламова.

«Правда, что Гарик нашел другую, и свадьба в январе?» — задался вопросом фанат под последней публикацией актрисы в микроблоге Instagram.

На что Кристина Асмус ответила следующее: "Да, я подружка невесты".

"Букет мой", "Так, подружку знаем, а невеста то кто?", "Шпионить за ним будете, подружка будет рассказывать как бывший?)", "Ты уже пройденный этап,так что проходи мимо. Гарик как можно было отпустить такую королеву. Хотя иногда пошлый юмор может довести человека до саморазрушения", "Гарику счастья, нефиг было так с первой женой, вот и отфигачила жизнь", "Я так рад что ты будешь подружкой невесты", - продолжили поклонники в комментариях под ответом актрисы.

Ранее мы рассказывали, что Кристина Асмус после съемок в "Тексте" стала жертвой травли в социальных сетях.

Так, актриса ранее опубликовала у себя на странице черно-белое фото, на котором она стоит под душем без одежды. Она была развернута спиной, а по коже и волосам стекала вода. Кристина Асмус этот пост никак не подписала, просто поставила много хештегов, высмеивающих недоброжелателей.

«Да ладно, уже все видели, че руки держишь», «Хэштеги пушка», «Отмывание после Янковского», «А тут вас хлором поливают? На лицо просто попадает», - писали завистники в комментариях.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.