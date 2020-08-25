Жена чемпион мира по борьбе Заурбека Сидакова попала в больницу после позора на свадьбе

Как передает Politeka.net, о дальнейшей судьбе неудавшихся жениха и невесты пишет "Московский комсомолец". Спортсмен собирался выступать на Олимпиаде в Токио, но ее отменили из-за пандемии. Воспользовавшись вынужденной паузой в карьере, Заурбек решил сыграть роскошную свадьбу, однако во время торжества ему на телефон прислали несколько видеороликов с его женой Мадиной, на которых девушка занималась неприличными вещами.

По словам очевидцев, драма разыгралась на второй день свадьбы, когда молодые накрыли стол для 500 человек, которые не смогли погулять в ресторане накануне. Там Заурбек узнал о непристойностях невесты, в сообщениях ему рассказали, что раньше Мадина работала эксортницей. Выяснилось, что кадры прислала жена бывшего возлюбленного Мадины. Сразу после таких новостей Сидаков вытащил жену за волосы на улицу и выгнал со свадьбы.

"Мадина пыталась свести счёты с жизнью, но ее вовремя спасли", - рассказали очевидцы. - "Она сама от своей семьи и сбежала. Они не простили ей позора. Говорят, что ее родной брат так разозлился, что весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, не выходит на связь. Говорят, что Мадине снял квартиру в столице ее возрастной возлюбленный".

Из-за скандала родителям Заурбека стало плохо, отца даже увезли в больницу с сердечным приступом Сама Мадина попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее вовремя госпитализировали. Раны на руках оказались несертельными, и девушку вскоре выписали. Горе-невеста сбежала от позора в Москву, даже родственники не приняли ее обратно.

Заурбека же прямо со свадьбы увезли за город, чтобы он остыл. Спотсмен ударился в тренировки, активно ведет социальные сети и не обсуждает роковые события. Отмечается, что он мало знал Мадину, пара познакомилась только в конце апреля, и с тех пор борец часто ездил на соревнования и прочие мероприятия.

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