Крупные компании начинают восстанавливаться после кризиса и понемногу поднимают зарплаты

Некоторые крупные компании начинают увеличивать зарплаты топ-работникам и возвращают бонусы, которые были снижены в начале пандемии. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, к докризисным зарплат директорам возвращаются такие компании, как гигант развлекательной индустрии Walt Disney, автопроизводитель General Motors, разработчик сервиса отзывов Yelp и нефтегазовая Occidental Petroleum, отмечается в материале.

Disney отменит часть введенных из-за пандемии мероприятий по снижению зарплат руководителей уже с 23 августа.

Yelp, которая отправила 1000 сотрудников в неоплачиваемый отпуск в июле (раньше прогнозируемого времени) позвала назад почти всех и вернула зарплаты.

General Motors, которая в апреле временно снизила зарплаты 69 000 сотрудников на 20%, сняла эти ограничения для «белых воротничков» уже в августе.

При этом отмечается, что такая ситуация не везде. Восстановление в первую очередь почувствуют на себе «белые воротнички» из сфер, которые не сильно затронул кризис. Совершенно другая ситуация с миллионами менее обеспеченных работников, среди которых многие вообще остались без работы или столкнулся с сокращением рабочих часов.

Тем временем, в Украине, согласно последним данным Госстата, самый распространенный размер зарплаты - до 6 тысяч грн. (за июню 2020 года).

Отмечается, что чаще все украинцы получали зарплату от 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатных работников.

Вцелом картина выглядит следующим образом: до 4723,00 грн - 8,3%,

от 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,

от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,

от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,

от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,

от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,

от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,

от 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,

от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,

от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,

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