Глава правительства Денис Шмыгаль раскрыл, что следует ждать гражданам после роста минимальной зарплаты до 5000 гривен

Напомним, с 1 сентября 2020 минималка вырастет на 277 гривен. По мнению Шмыгаля, украинские предприниматели не должны почувствовать никакой дополнительной нагрузки в связи с этим, пишет "Сегодня".

"При 5000 гривен никаких шоков не будет – предприниматели дополнительной нагрузки не заметят. Что касается 6000 грн – есть разные мнения. Мы видим, что конкуренция за рабочую силу в последнее время стимулировала бизнес в вопросах эффективности и поднятия зарплат. Таких предприятий около 80%. Другие должны подтягиваться. В любом случае, уровень минимальной зарплаты – важный баланс между реальным сектором экономики и социальной обязанностью государства", – заявил Шмыгаль.

По словам топ-чиновника, повышение минималки - необходимый шаг, так как сейчас в стране наблюдается низкая инфляция, экономика "охлаждается", что может привести к последующему кризису.

Шмыгаль отметил, что в настоящее время стоит задача "разогреть" экономику и повысить потребительский спрос.

Глава Кабмина добавил, что первый шаг в этом направлении была помощь пенсионерам, а теперь надо делать второй шаг, то есть подымать размер минимальной зарплаты. По его словам, такие действия позволят вывести в официальную плоскость большую сумму фонда оплаты труда, а также помогут поддержать работников бюджетной сферы с невысоким доходом.

Ранее мы сообщали, президент Владимир Зеленский, комментируя повышение минималки, выразил уверенность, что государственный бюджет должен выдержать подобную нагрузку. Речь не только о скором повышении до 5000 гривен, но и третьем заключительном этапе - до 6500 гривен, который должен произойти в июле следующего года.

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