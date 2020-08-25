Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко порадувала шанувальників зворушливим знімком

Про це пише Politeka.net.

Відповідне фото відома актриса опублікувала в своєму Особистому Instagram.

На знімку Тетяну Кравченко може побачити в теплих обіймах її колеги по знімальному майданчику Федора Добронравова, який виконує головну роль в серіалі "Свати".

"З Федором Добронравовим", - зворушливо підписала знімок відома актриса.

Користувачам припало до душі фото з Федором Добронравовим, через що вони залишили десятки захоплених коментарів під публікацією.

"Обожнюємо Вас! Всією сім'єю дивимося і відпочиваємо", "Як можна не любити вас! Просто диво! Спасибі, що ви є! Спасибі за ваш талант!", "Ви як справжня сімейна пара", "Люблю вас. Будьте здорові і щасливі", "актори серіалу всі талановиті. Успіхів вам", "Ну прям солодка парочка"," Красотулі"," Лапусікі", " Артисти від бога! Дуже цікаво дивитися Свати. Здоров'я вам всім, щастя, успіхів, любові, удачі, благополуччя", "шикарна пара! І фільм відмінний!", "Супер, пара відмінна", "Спасибі що створили цей фільм, ми всією сім'єю дивимося цей фільм і насолоджуємося, навіть онуки мої полюбили цей фільм, побільше б таких фільмів Відпочиваємо. Ми вас не просто любимо, ми вас обожнюємо!", - написли вони під знімком.

Раніше Тетяна Кравченко розповіла, як актор Федір Добронравов вплинув на її життя.

За словами актриси, вона іноді сумнівається правильності вибору життєвого шляху. І якби не Федір Добронравов, то невідомо, до чого б такі думки артистки привели.

"...одного разу Федір Добронравов приїхав на майданчик серіалу «Свати», світячись від щастя: «Ні, Танюх, непоганим ми все-таки справою займаємося! Уявляєш, син моїх знайомих, у якого лейкемія, взяв з собою в ізраїльську клініку диски із записом наших «Сватів». Так тамтешні доктора очманіли: як тільки хлопчисько подивиться кілька серій - у нього показники крові поліпшуються!», - з посмішкою згадувала актриса.

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