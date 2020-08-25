До яких нововведень потрібно готуватися українцям

Стало відомо, як можуть змінитися тарифи на комунальні послуги в майбутній опалювальний сезон

Про це пише видання АіФ.

За словами заступника голови Міністерства розвитку громад і територій Наталії Хоцяновської, всім підприємствам з теплопостачання потрібно провести перегляд діючих тарифів на новий опалювальний сезон.

Також вони повинні сформувати нові розцінки на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, після чого їх затвердять на місцевому рівні.

Основною складовою в тарифі на теплову енергію залишається природний газ. І від вартості витрат на його придбання залежить подальший розмір тарифу, якщо враховувати, що ціна блакитного палива займає 80-85% в структурі тарифу на виробництво теплової енергії для побутових споживачів.

Зазначається, що нові тарифи на опалення для українців стануть відомі наприкінці серпня.

Хоцяновська зазначила, якби теплові підприємства заклали в тариф ціну газу на рівні 2300 гривень, то це б означало істотне зниження розцінок на опалення. Але після запуску ринку газу вартість палива перед початком опалювального сезону може зрости.

Мінрегіон розробив рішення щодо закладення в тариф не мінімальної, а середньої вартості газу, яка була в минулому році. Її величина-4 048 грн, тому цю вартість газу підприємства і будуть закладати в структуру тарифів.

"Тому, можемо вже сказати, що на наступний опалювальний сезон 2020-2021 року тарифи для споживачів будуть знижені», - додала заступник голови профільного міністерства.

У бюджеті на поточний рік закладено 47,6 млрд гривень на субсидії. У минулому ж році ця сума становила 46,4 млрд.

Середній розмір субсидії був близько 1200 грн, пільги - 750 грн. Але українцям рано розслаблятися, оскільки потенційних пільговиків будуть ретельно перевіряти, а ті українці, які приховують свої доходи, ризикують залишитися без субсидій.

Як відомо, тепер українцям після запуску ринку газу краще за котируванням блакитного палива на європейських біржах. Після 1 серпня тепер ціни будуть ринковими, тобто розраховуватися в залежності від котирувань на європейських хабах. Тому для побутових споживачів щомісяця буде новий тариф.

З 1 серпня тариф на газ для простих українців зріс до 3,24 грн/кубометр з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

Крім цього, виріс на 6% тариф на електроенергію для непобутових споживачів.

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