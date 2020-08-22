Украинская певица Тина Кароль соблазнила фанатов идеальным образом в серебристом купальнике

На фан-странице Тины появился фотоколлаж, на котором артистка позировала с участниками клипа "Вабити-Бавити". Специально для артистки текст песни написала рэп-исполнительница Alyona Alyona, а сам клип артистка представила ровно год назад. По этому поводу "ФанТина" и представила специальную подборку лучших кадров звезды.

В ролике певица привлекает мужчин образом у бассейна, а затем устраивает горячие танцы. Так, по сюжету клипа два домработника, роль которых досталась талантливым танцорам Josh Killacky и Tim Milgram, добиваются внимания своей горячей хозяйки Тины. Прошлым летом ролик стал хитом, поэтому и сейчас фанаты не смогли остаться равнодушными.

«Сегодня ровно год со дня выхода танцевального суперхита #ВАБИТИ 💃💃💃💃🤼‍♀️», - написали на странице «ФанТины».

«Время - как вода😱😻», «Время промелькнуло неожиданно 🔥😶», «А пою и танцую до сих пор🌸💋», «Соблазнительно», «Роскошная женщина, аж челюсти отвисли😍😍😍», - сразу же отреагировали поклонники.

Мы также писали, очень часто Тина показывает домашние видео, сделанные в ее собственном саду в окружении цветов. Знаменитость уже давно рассказала, что любит свой сад и поэтому нередко показывает там яркие растения, розовые розы и другие цветы. Не так давно она даже устроила домашнюю фотосессию на фоне цветущих растений. А сегодня звезда представила стильный кадр с пионами в руках.

Прикрыв грудь пионами, Тина засветила лишь часть образа - стильный пиджак кремового оттенка. Также на лице звезды можно заметить макияж, который лишь придал нежному образу игривости. Отвернувшись от объектива, Тина восхитила чувственным видом, а также простой укладкой без украшений.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."