Тина в бикини показала всю себя на съемках

Украинская певица Тина Кароль подразнила образом в стильном серебристом купальнике во время съемок в бассейне

Год назад Тина Кароль презентовала свой летний хит, который удивил фанатов не только новым стилем, но и своей пикантностью. Песня и видеоработа "Вабити-Бавити" стала популярна сразу же в момент презентации. В честь выхода ролика фанаты начали массово публиковать лучшие отрывки из композиции и показывать самые любимыей моменты из ролика Кароль.

Так, на фан-аккаунтах в Инстаграм был пред дставлен ролик, в котором Тина повеселилась в бассейне и восхитила видом в трендовом монокини из серебряных блесток. По сюжету клипа, Кароль должна была в роли домохозяйки соблазнить двух работников у бассейна. Ими стали молодые танцоры Josh Killacky и Tim Milgram.

С ролью и мужчины, и сама артистка справились отменно, ведь именно моменты флирта и заигрывания Тины запомнились поклонникам больше всего. Некоторые фанаты написали, что клип заставил их проникнуться "прямо до дрожи".

Несколько дней назад на фан-странице Тины также появились первые кадры со съемок уникальной фотосессии звезды для специальной фотокниги, которая была отснята известным французским фотографом по имени Serban Dаrgent.

Стоит отметить, работа над фотокнигой длилась больше года, так как фотограф снимает исключительно на пленку.

«Издана "Тина Кароль. Одним Кадром" в формате coffee-table book, который подразумевает отсутствия текста и наличие только фотографий. Особенность книги - отсутствие переплета, что сразу делает из неё набор уникальных фоторабот. На страницах коллекционного издания, которое вышло тиражом всего 500 экземпляров, можно увидеть наряды из коллекций Gucci, Louis Vuitton и Saint Laurent. Так же певица примеряла и украинские наряды, таких брендов - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - было сказано на странице ФанТины несколькими днями ранее.

На представленных же сегодня кадрах, Тина показала, как примерила множество стильных образов, сменила стиль и даже покорила видом во время съемок на природе, позируя на траве.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."