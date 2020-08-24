Тина Кароль покорила роскошным образом на выступлении ко Дню Независимости Украины

24 августа популярная певица присоединилась ко многим отечественным звездам, которые решили поздравить украинцев с государственным праздником. Она опубликовала видео своего выступления в Инстаграм, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Днем Кароль приняла участие в праздничном концерте в центре Киева, однако это было не единственное ее выступление. Так, вечером она поделилась видео, на котором исполняет попурри своих лучших хитов в столичном метрополитене.

Для этого перфоманса Кароль выбрала действительно роскошный наряд. На ней было платье с серым верхом и бежевым низом, полностью покрытое сверкающими пайетками. Обтягивающий наряд идеально подчеркнул фигуру певицы.

На своем выступлении звезда выложилась вовсю перед восхищенной публикой.

«Необычное выступление в киевском метрополитене в рамках концерта «С Днем рождения, Украина!», - говорится в подписи к видео.

Поклонники артистки не смогли удержаться от восторженных комментариев.

«Самая лучшая», «Как бы я хотела быть в этом метро потрясающая Тина», «Невероятно Тиночка! Как всегда молодчинка», «Какая же вы всё-таки человечная и настоящая восхищаюсь вами», «Сердце Украины! Все таки самая, самая наша великая», «До мурашек, дорогая Тина...поздравляю!!», «Мурашки с первой до последней секунды. Как будто там побывала...», - пишут люди.

Напомним, эффектная Тина Кароль в платье из тысячи бусин станцевала прямо в фонтане: "Просто взрыв!".

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