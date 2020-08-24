Тина Кароль покорила роскошным образом на выступлении ко Дню Независимости Украины
24 августа популярная певица присоединилась ко многим отечественным звездам, которые решили поздравить украинцев с государственным праздником. Она опубликовала видео своего выступления в Инстаграм, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Днем Кароль приняла участие в праздничном концерте в центре Киева, однако это было не единственное ее выступление. Так, вечером она поделилась видео, на котором исполняет попурри своих лучших хитов в столичном метрополитене.
Для этого перфоманса Кароль выбрала действительно роскошный наряд. На ней было платье с серым верхом и бежевым низом, полностью покрытое сверкающими пайетками. Обтягивающий наряд идеально подчеркнул фигуру певицы.
Чувственная Джей Ло задрала ноги, показав истинное наслаждение: "Милый пирожочек"
Русская Кардашьян повеселилась на пляже, сбросив с себя одежду: "Прогиб засчитан"
Безбашенный сын Тарзана и Королевой поразил выходкой на публике, кадры слили в сеть: "Был пацан и нет пацана"
Скандальная Бузова неудачно подняла ногу и рухнула во время танца, видео позора: "Ольга бревно"
На своем выступлении звезда выложилась вовсю перед восхищенной публикой.
«Необычное выступление в киевском метрополитене в рамках концерта «С Днем рождения, Украина!», - говорится в подписи к видео.
Поклонники артистки не смогли удержаться от восторженных комментариев.
«Самая лучшая», «Как бы я хотела быть в этом метро потрясающая Тина», «Невероятно Тиночка! Как всегда молодчинка», «Какая же вы всё-таки человечная и настоящая восхищаюсь вами», «Сердце Украины! Все таки самая, самая наша великая», «До мурашек, дорогая Тина...поздравляю!!», «Мурашки с первой до последней секунды. Как будто там побывала...», - пишут люди.
Напомним, эффектная Тина Кароль в платье из тысячи бусин станцевала прямо в фонтане: "Просто взрыв!".
Как сообщала Politeka, мокрая Кароль пофлиртовала с горячими красавцами в бассейне: "Прямо до дрожи".
Также Politeka писала, что Кароль в серебристом бикини довела до экстаза двух молодых красавцев: "Аж челюсти отвисли".