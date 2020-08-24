Чоловік Наташі Корольової Тарзан зійшовся в танцювальному баттлі з відомим російським співаком
Сергій Глушко, який виступає під сценічним псевдонімом «Тарзан», поділився новим фото в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку можна побачити, як артист танцює віч-на-віч з темношкірим чоловіком. При цьому в коментарях відзначають, що Тарзан вирішив помірятися майстерністю танцю ні з ким іншим як з автором хіта «Шоколадний заєць» П'єром Нарцисом.
Варто відзначити, що Тарзан одягнений досить скромно за своїми мірками. Так, відомий стриптизер танцює в простих чорних штанях і білій футболці.
"Дві легенди зійшлися на танцполі!",- підписав знімок артист.
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Його шанувальники тут же почали коментувати фото, а дружина Наташа Корольова поставила під ним лайк.
"шоколадний заєць?", "Ого!", "Це ласкавий мерзотник і солодкий на всі Сто!!!! О-о-о", "Супер", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Тарзан опублікував фото, на якому він був в одних трусах. Він встав біля лампи таким чином, щоб у нього над головою утворився німб. Чоловік задер ногу, щоб його поза вийшла ще пікантніше. Крім цього, він напружив своє підкачане тіло і пограв біцепсами. Варто відзначити, що для своїх 50-ти років Тарзан виглядає чудово.
"Світити завжди, світити скрізь, світити, - і ніяких цвяхів,.....хто пам'ятає продовження?",- підписав фото Тарзан.
Нагадавши, безсовісний Тарзан розкрив халат і виставив напоказ свій маленький краник: пікантне фото.
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова і Тарзан вразили видом після гулянки, знімок без фотошопу.
Також Politeka писала, що Тарзан в одних трусах задер ногу і пограв біцепсами, Наташа Корольова оцінила.