Російська модель і дружина онука Алли Пугачової Олена Краснова підкорила стильним виглядом в незвичайному образі

Дружина Микити Преснякова поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото красуня позує на одній з московських вулиць. На ній чорний костюм з піджака і шорт вище коліна. Поверх піджака Краснова пов'язала чорний ремінь, а ось під ним, судячи з усього, нічого не було.

Образ моделі доповнила чорна сумка, масивна прикраса на шиї і яскравий макіяж. Краснова продемонструвала свою майстерність моделі, застигаючи заради знімків в впевнених позах.

"Коли побачилися просто повечеряти, і натрапили на прикольну локацію) майже як у Нью-Йорку. Який кадр вийшов найкраще?",- підписала фото красуня.

Її підписники тут же почали відповідати на її питання і коментувати загальний образ.

"Красуня", "така красива дівчинка, ну навіщо ж так губи перекачувати", "як завжди неймовірна", "все вогонь! мій улюблений чорний колір!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Краснова опублікувала відверті фото в кольоровому і чорно-білому форматах на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

На цей раз Олена розляглася на мальовничих скелях в помаранчевому бікіні і білому топі, який прикрив її груди, судячи з голих плечей - бюстгальтер дівчина не одягла.

Невістка Пугачової заплющила очі і злегка підняла ноги. Одну руку вона поклала на свій плоский живіт, а другу поклала на камінь. Завдяки вдалому ракурсу видно струнка фігура і красиві ноги моделі.

Нагадавши, кокетлива невістка Пугачової побешкетувала у воді в мереживному купальнику.

Як повідомляла Politeka, розкута невістка Алли Пугачової засмущала своїми витівками в бікіні.

Також Politeka писала, що худосочная невістка Пугачової вразила видом в міні-купальнику, пікантні фото.