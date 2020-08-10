Известная российская модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой, поразила образом на природе

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала откровенные фото в цветном и черно-белом форматах на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Супруга Никиты Преснякова не стесняется своего тела и часто демонстрирует свою соблазнительную внешность в разных местах, нарядах и позах. На этот раз Алена разлеглась на живописных скалах в оранжевом бикини и белом топе, который прикрыл ее грудь, судя по голым плечам - бюстгальтер девушка не надела.

Невестка Пугачевой зажмурила глаза и слегка приподняла ноги. Одну руку она положила на свой плоский живот, а вторую положила на камень. Благодаря удачному ракурсу видна стройная фигура и красивые ноги модели.

Пользователи социальной сети оценили внешность Анны Красновой и оставили много восторженных комментариев, хотя некоторые нашли недостатки:

"Ну что ты творишь 🗿🗿🗿❤️❤️❤️ оч красиво!"; "Очень нравится Алена... но это фото без пяти минут дистрофия. Это уже перебор. Фото неудачное"; "Алена! Ты невероятная ✨❤️".

Ранее Краснова показала знойный образ на море. Она нарядилась в голубые джинсы с завышенной талией и короткий белый топ из сжатой ткани. Последняя деталь одежды оказалась такой тонкой, что можно легко заметить отсутствие нижнего белья.

Напомним, подросший младший внук Пугачевой произвел фурор своей внешностью.

Как сообщала Politeka, самоуверенный внук Пугачевой разделся и поиграл мышцами на камеру.

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой без лифчика вместе с подружкой дали жару на автостоянке.