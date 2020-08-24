Член журі популярного українського шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар здивувала екзотичним образом на кадрах зі зйомок свого нового проекту

Зірка поділилася незвичайними фотографіями в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Кухар постала в образі спокусливої і загадкової східної красуні. На ній розкішне червоне плаття в китайському стилі, відповідні під нього золоті прикраси, а також оригінальна зачіска, яка ідеально доповнює її образ.

Кухар розповіла, що саме так виглядатиме її героїня в художньому фільмі «Віддана», прем'єра якого відбудеться вже 24 серпня.

На знімках зірка позує в золотій клітці, сидячи в наряді з глибоким вирізом на спідниці. Це дозволяє їй продемонструвати свої ідеальні ноги. На інших фото Кухар позує в обіймах свого партнера по зйомках.

Підписники активно коментують знімки. У коментарях також відзначилися Леся Нікітюк і нова зірка «Танців» Санта Дімопулос.

"Красиво Мадам Батерфляй", "Катяяяяяяя, це неймовірно", "як завше ви неперевершена", "Це неймовірно красиво", "пташка в клітці", "які ж красиві фото. Катерина ви прекрасні", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кухар попустувала у себе у дворі в досить відвертому образі. Вона вбралася в мініатюрний купальник чорного кольору і забралася верхи на мітлу. Волосся красуня зібрала на потилиці.

Катерина Кухар показала кілька пікантних рухів, імітуючи Політ на мітлі. Так під час помахів ногою вона продемонструвала свої пружні сідниці, які купальник практично не приховує.

Нагадавши, Кухар з "Танців з зірками" віддалася любовним утіхам з чоловіком прямо у воді.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Кухар з "Танців з зірками" вбила наповал образом гарячої відьми.

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" без сорому задерла сукню і приголомшила пікантним виглядом.