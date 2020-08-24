Член жюри популярного украинского шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар удивила экзотическим образом на кадрах со съемок своего нового проекта

Звезда поделилась необычными фотографиями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Кухар предстала в образе соблазнительной и загадочной восточной красотки. На ней роскошное красное платье в китайском стиле, подходящие под него золотые украшения, а также вычурная прическа, которая идеально дополняет ее образ.

Кухар рассказала, что именно так будет выглядеть ее героиня в художественном фильме «Віддана», премьера которого состоится уже 24 августа.

На снимках звезда позирует в золотой клетке, сидя в наряде с глубоким вырезом на юбке. Это позволяет ей продемонстрировать свои идеальные ноги. На других фото Кухар позирует в объятиях своего партнера по съемкам.

Подписчики активно комментируют снимки. В комментариях также отметились Леся Никитюк и новая звезда «Танцев» Санта Димопулос.

«Красиво Мадам Баттерфляй», «Катяяяяяя, это невероятно», «Как всегда вы непревзойденная», «Это неимоверно красиво», «Птичка в клетке», «какие же красивые фото. Катерина вы прекрасны», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кухар порезвилась у себя во дворе в весьма откровенном образе. Она нарядилась в миниатюрный купальник черного цвета и забралась верхом на метлу. Волосы красотка собрала на затылке.

Екатерина Кухар показала несколько пикантных движений, имитируя полет на метле. Так во время взмахов ногой она продемонстрировала свои упругие ягодицы, которые купальник практически не скрывает.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" предалась любовным утехам с мужем прямо в воде.

Как сообщала Politeka, раздетая Кухар из «Танців з зірками» сразила наповал образом горячей ведьмы.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" без стыда задрала платье и ошеломила пикантным видом.