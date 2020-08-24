Українські чиновники вирішили розповісти про те, що частина українців може розраховувати на одноразову виплату відразу 10-місячних пенсій

Про це повідомляє Politeka з посиланням на газету "Пенсійний кур'єр".

Так, для того, щоб пенсіонер міг розраховувати на подібний "бонус" перед виходом на відпочинок, необхідно:

На день досягнення пенсійного віку, працювати в установах державної або комунальної форми власності;

Бути на посаді, яка дає право на пенсію за вислугою років згідно з пунктами з «Е» по «Ж» ст.55 Закону «Про пенсійне забезпечення». Сюди входять сфери освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, а також спортсмени та артисти;

Страховий стаж повинен становити мінімум 35 років для чоловіків і 30 для жінок;

До цього кандидат не повинен отримувати який-небудь інший вид пенсії.

Крім того, чиновники уточнили, що розраховувати на десятикратний розмір виплат можуть ті українці, які вийшли на пенсію до першого жовтня 2011 року. Якщо українець вийшов на відпочинок раніше – він не може претендувати на подібну допомогу.

Як повідомлялося раніше, з 1 квітня 2020 року Пенсійним фондом України проведено автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам.

В результаті перерахунку розмір пенсії збільшено для 357,1 тисячі осіб. Середній розмір підвищення - 170,80 грн.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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