Украинские чиновники решили рассказать о том, что часть украинцев может рассчитывать на единовременную выплату сразу 10-месячных пенсий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на газету «Пенсионный курьер».

Так, для того, чтобы пенсионер мог рассчитывать на подобный «бонус» перед выходом на отдых, необходимо:

На день достижения пенсионного возраста, работать в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;

Быть на должности, которая дает право на пенсию по выслуге лет согласно пунктам с «Е» по «Ж» ст. 55 Закона «О пенсионном обеспечении». Сюда входят сферы образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также спортсмены и артисты;

Страховой стаж должен составлять минимум 35 лет для мужчин и 30 для женщин;

До этого кандидат не должен получать какой-либо другой вид пенсии.

Кроме того, чиновники уточнили, что рассчитывать на десятикратный размер выплат могут те украинцы, которые вышли на пенсию до первого октября 2011 года. Если украинец вышел на отдых раньше – он не может претендовать на подобную помощь.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля 2020 года Пенсионным фондом Украины проведен автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам.

В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357,1 тысячи человек. Средний размер повышения – 170,80 грн.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

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