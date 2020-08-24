Украинских пенсионеров предупредили о важном нюансе

Об этом рассказал Николай Шамбир, советник министра социальной политики Украины, в эфире одного из украинских телеканалов.

Отмечается, что украинские пенсионеры, у которых размер средней пенсии вырос на 400 гривен в 2020 году, должны дольше оставаться на рынке труда.

Представитель министерства отметил, что дискуссии о том, что пенсионерам может понадобиться сделать выбор между зарплатой или пенсией ведутся давно, и решили сделать уточнение.

«Сегодня европейская практика остановилась на том, что пенсионер, выходя на пенсию, должен получать пенсию и, возможно, даже и полную заработную плату, то есть он должен дольше оставаться на рынке труда, это с одной стороны взносы, а с другой стороны это влияет на его долголетие и жизнь. То есть он дольше живет, когда он более активен. И больше в обществе. То есть это все элементы, необходимые для пенсионера», – заявил он.

Напомним, с 1 апреля 2020 года Пенсионным фондом Украины проведен автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам.

В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357,1 тысячи человек. Средний размер повышения – 170,80 грн.

Напомним также, в 2021 году грядет новый перерасчет пенсий, но есть некоторые нюансы, о которых должны знать украинцы.

Перерасчет составит около 15%, но повышать будут расчетный размер пенсий, а не ту сумму, которую получает украинец.

Например, надбавки дадут за сверхстаж, надбавка к уровню прожиточного минимума или из-за наличия полного стажа.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

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