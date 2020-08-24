Відома українська співачка і учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха підкорила патріотичними фотографіями в бікіні

Зірка весело привітала українців з Днем Незалежності, поділившись тематичними фотографіями з відпочинку. Про це пише Politeka.net.

На знімках Смеюха позує на Бердянській косі, насолоджуючись останніми літніми днями. З нагоди свята зірка вирішила влаштувати фотосесію в кольорах Державного Прапора. Вона вибрала жовтий купальник-бікіні, який вигідно підкреслив не тільки її ідеальну фігуру, але і засмаглу шкіру.

На фотографіях Віка веселитися з двома блакитними надувними кріслами, на яких вона забавно позує розвалившись і розставивши ноги.

"ЗІ СВЯТОМ!!! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі!",- підписала фото співачка.

Її шанувальники активно коментують фото.

"Шикарний колір", "кольори нашого прапору. Погода супер, фігура божественна. Зі святом вас!", "Шикарна", "дівчина моєї мрії. Я люблю твою посмішку", "як взагалі цей наш щедрий, український урожай не випав з торба на 4-му фото? З днем Незалежності!", "Приголомшливо патріотично і дуже, дуже красиво!", "Фігура нереальна", "зі святом. Вікторія красуня, засмага фантастична", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що співачка поділилася яскравим фото з відпочинку.

На опублікованому знімку Смеюха демонструє розкішну фігуру, яку одягнула в крихітний купальнику. На задньому тлі видніється блакитне море. Шанувальники красуні буквально "засипали" її компліментами.

Нагадавши, Віка з "НеАнгелів" блиснула міцним "горішком" на відпочинку, вигляд вражає.

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів" розбурхала апетитними місцями в крихітному купальнику.

Також Politeka писала, що мокра Сміюха з "НеАнгелів" спокусила апетитними місцями в крихітному бікіні: "можна все!!.