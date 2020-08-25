Такого не було вже давно

Курс валют в Україні 25 серпня спровокує паніку на ринку, після стрімкого зростання, долар і євро кинуться на саме дно

Так, долар сьогодні опуститься відразу на кілька пунктів. Торги почнуться з -8,7 гривні. До середини останнього робочого дня долар впав ще більше, до -9,87 грн, але потім зумів трохи поправити ситуацію, передає Politeka.

Євро також дістанеться від гривні, яка втратить зі старту 9,08 гривні.

Курс валют 25 серпня буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2739,42 гривні;

100 євро - 3246,21 гривні.

Не менш болючим удар буде і для російського рубля, десять з яких можна буде купити за 3,7202 гривні.

Як повідомлялося раніше, Національний банк розкрив, як буде змінена сфера переказу коштів в Україні. Зокрема, НБУ анонсував зміну рівня інформаційної безпеки та кіберзахисту у сфері переказу коштів.

У документі йдеться, що НБУ хоче встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку, які зачіпають розвиток системи захисту інформації та кібербезпеки, і порядок дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

Нагадавши, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк масово викуповує валюту, українців добили курсом долара на осінь.

Також Politeka писала, що НБУ спіймали на незаконних діях, Верховний суд озвучив жорсткий вердикт.