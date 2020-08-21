Украинцам не стоит расслабляться на фоне резкого укрепления гривны по отношению к доллару на текущей неделе

Такой прогноз озвучила аналитик Евгения Ахтырко, передает Украинские новости.

По ее словам, уже осенью национальная валюта может рухнуть по отношению к доллару.

Такой обвал возможен из-за традиционного роста спроса на валюту среди украинцев.

"С начала августа мы наблюдаем коррекционный тренд по укреплению курса после его довольно стремительной девальвации в июле. В течение августа Нацбанк активно выкупает валюту на межбанке, не давая курсу укрепляться слишком быстро. Возможна ситуация, когда по итогу торгового дня спрос на валюту (включая покупку валюты Нацбаком) может оказаться выше предложения, в результате чего курс растет", - озвучила аналитик свой валютный прогноз.

Девальвация национальной валюты, по словам Ахтырко, будет ситуативной.

"На данный момент мы ожидаем, что осенью и до конца года девальвационный тренд станет более выраженным под воздействием традиционного роста спроса на валюту в это время года", - резюмировала финансовый аналитик в общении с журналистами.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что будет с курсом доллара в Украине до конца 2020 года.

По словам премьер-министра Украины, курс к концу года на уровне 27-28 гривен/$ и заверил, что валюта не перешагнет отметку в 29 гривен.

"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 гривен вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", – заявлял ранее премьер-министр.

Напомним, что доллар разобьет гривну после праздников, новый прогноз: "Нужно готовиться к...".

А еще Politeka писала, что ПриватБанк сделал важное предупреждение о кредитах, что изменилось: "Банк не выдает...".

Также Politeka сообщала, что доллар готовит новый удар, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной.