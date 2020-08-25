Курс валют в Украине 25 августа спровоцирует панику на рынке, после стремительного роста, доллар и евро устремятся на самое дно
Так, доллар сегодня опустится сразу на несколько пунктов. Торги начнутся с -8,7 гривны. К средине последнего рабочего дня доллар рухнул еще больше, до -9,87 грн, но потом сумел немного поправить ситуацию, передает Politeka.
Евро также достанется от гривны, которая потеряет со старта 9,08 гривны.
Курс валют 25 августа будет выглядеть следующим образом:
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100 долларов — 2739,42 гривны;
100 евро — 3246,21 гривна.
Не менее болезненным удар будет и для российского рубля, десять из которых можно будет купить за 3,7202 гривны.
Как сообщалось ранее, Национальный банк раскрыл, как будет изменена сфера перевода средств в Украине. В частности, НБУ анонсировал изменение уровня информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.
В документе говорится, что НБУ хочет установить четкие требования к участникам платежного рынка, которые затрагивают развитие системы защиты информации и кибербезопасности, и порядок действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.
Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.
Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.
Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.