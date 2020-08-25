Такого не было уже давно

Курс валют в Украине 25 августа спровоцирует панику на рынке, после стремительного роста, доллар и евро устремятся на самое дно

Так, доллар сегодня опустится сразу на несколько пунктов. Торги начнутся с -8,7 гривны. К средине последнего рабочего дня доллар рухнул еще больше, до -9,87 грн, но потом сумел немного поправить ситуацию, передает Politeka.

Евро также достанется от гривны, которая потеряет со старта 9,08 гривны.

Курс валют 25 августа будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2739,42 гривны;

100 евро — 3246,21 гривна.

Не менее болезненным удар будет и для российского рубля, десять из которых можно будет купить за 3,7202 гривны.

Как сообщалось ранее, Национальный банк раскрыл, как будет изменена сфера перевода средств в Украине. В частности, НБУ анонсировал изменение уровня информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.

В документе говорится, что НБУ хочет установить четкие требования к участникам платежного рынка, которые затрагивают развитие системы защиты информации и кибербезопасности, и порядок действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.

Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.

Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.