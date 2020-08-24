35-річний український співак Віталій Козловський привернув увагу святковим фото

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в екстракоротких шортах червоного кольору і білій футболці з принтом у вигляді українського державного прапора. Пост артист приурочив до Дня Незалежності України.

У кадрі Віталій позує біля фонтану в погожий літній день. Співак присів на бортик, широко розставивши ноги, а одну з них зігнувши в коліні. Також, щоб не впасти у воду, йому довелося спертися на праву руку.

Зірка обдарував шанувальників розслабленою легкою посмішкою, приховавши частину обличчя за сонцезахисними окулярами.

Віталій вирішив привітати користувачів, написавши: "З Днем Незалежності!!!!!♥️🇺🇦♥️".

Люди кинулися ставити лайки і коментувати побачене. Варто відзначити, крім зустрічних привітань, деякі звернули увагу на "зарослі" ноги артиста.

"Зі святом, Віталій! Хай щастить"; "З сердечним привітом з українського Криму!"; "А ноги поголити?🐼 🐨 🐻 🤣 🤣 🤣", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Козловський розбурхав незвичайним ракурсом на фото в туалеті. Босоногий Віталій присів прямо на біде в рваних джинсах і жовтій футболці і задумливо подивився в камеру.

"Чим довше я живу, тим більше схиляюся до думки про те, що в Сонячній системі Земля грає роль божевільного будинку. # бернардшоу", - підписав цей незвичайний знімок Козловський.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: "У цьому щось є..."; "Локація вогонь😄 🔥 🔥 🔥 💙"; " туалет - якраз місце для філософських роздумів😂".

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