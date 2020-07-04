Украинский певец Виталий Козловский знает, как поднять настроение многочисленным фанатам

На своей странице в Инстаграм 35-летний артист опубликовал снимок, на котором позирует, розвалившись в кресле в компании кота, подстриженного под льва.

Віглядит артист болем чем стильно. На нем модные джинсы с дырками и потертостями, желтая с принтом футболка и легкий блейзер. Он сидит в кресле, закинув ногу на ногу, а на плече у него примостился светло-рыжий кот, которого Виталий придерживает рукой за кончик хвоста.

Снимок певец сопроводил своим же стихотворением:

«Не стоит спрашивать Судьбу «За что?»

Ведь путь наш в Жизни не случайный!

Возможно лучше - «Для чего?»

И в корне сделать вывод верный!».

Поклонники не замешкались с комплиментами, причем многих интересовала порода кота, как оказалось.

«Какая кися харизматичная😊👍», «Красивый, котик!🙂а, что за порода?», «Виталик, что это за порода кота?😻», «Ну молодчинка же !!!! Горжусь )», «Виталий, разве можно так похищать сердца девушек ?)))», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Козловский забрался в воду в одежде ради горячего кадра.

На видео, опубликованном в соцсети, Виталий насквозь промокший выходит из речки на берег. На нем можно заметить белую футболку, ставшую полностью прозрачной после купания - благодаря этому хорошо заметен рельефный торс знаменитости. Кроме того, певец надел синие джинсы.

К горячему видео Виталий Козловский добавил различные мультимедийные эффекты, которые сделали его еще более пикантным. Так на заднем плане по небу плывут облака, а на снимке появляются пятна и разводы. Вероятно, это кадр из нового клипа.

Напомним, Козловский начал ныть и философствовать: что происходит с певцом.

Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.