Украинский певец Виталий Козловский забрался в воду в одежде ради горячего кадра

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

На снимке Виталий Козловский насквозь промокший выходит из речки на берег. На нем можно заметить белую футболку, ставшую полностью прозрачной после купания - благодаря этому хорошо заметен рельефный торс знаменитости. Кроме того, певец надел синие джинсы.

К горячему фото Виталий Козловский добавил различные мультимедийные эффекты, которые сделали еще более пикантным. Так на заднем плане по небу плывут облака, а на снимке появляются пятна и разводы. Вероятно, это кадр из нового клипа.

"Глубоко вдохнул, втянул живот, напряг все мышцы и пошёл-пошёл...😜😋 Как ваше лето? Где отдыхаете и с кем?)", - поинтересовался Виталий Козловский.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид исполнителя и выразили свое мнение в комментариях:

"Аполлон!))"; "Шикарно 😍 Я уже заочно влюблена в эту работу ❤️👍"; "Ну нельзя быть красивым таким) наше весело))), но мы скучаем"; "А еще футболка мокрая. Мокрый секси мачо.🤓😉👍"; "Как прут кубики)".

Напомним, Козловский начал ныть и философствовать: что происходит с певцом.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик засветился на концерте скандального экс-регионала.

Также Politeka писала, что предатель Козловский отличился новым выходкой.