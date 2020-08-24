35-летний украинский певец Виталий Козловский привлек внимание праздничным фото

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в экстракоротких шортах красного цвета и белой футболке с принтом в виде украинского государственного флага. Пост артист приурочил ко Дню Независимости Украины.

В кадре Виталий позирует у фонтана в погожий летний день. Певец присел на бортик, широко расставив ноги, а одну из них согнув в колене. Также, чтобы не упасть в воду, ему пришлось опереться на правую руку.

Звезда одарил поклонников расслабленной легкой улыбкой, скрыв часть лица за солнцезащитными очками.

Виталий решил поздравить пользователей, написав: "З Днем Незалежності!!!!!♥️🇺🇦♥️".

Люди кинулись ставить лайки и комментировать увиденное. Стоит отметить, помимо встречных поздравлений, некоторые обратили внимание на "заросшие" ноги артиста.

"Зі святом, Віталій! Хай щастить"; "С сердечным приветом из украинского Крыма!"; "А ноги побрить?🐼🐨🐻🤣🤣🤣", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Козловский взбудоражил необычным ракурсом на фото в туалете. Босоногий Виталий присел прямо на биде в рваных джинсах и желтой футболке и задумчиво посмотрел в камеру.

"Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома. #бернардшоу", - подписал этот необычный снимок Козловский.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: "В этом что-то есть..."; "Локация огонь 😄🔥🔥🔥💙"; "Туалет - как раз место для философских размышлений😂".

Напомним, промокший Козловский напряг все мышцы и заставил женщин краснеть: "Нельзя быть красивым таким"

Также Politeka писала, что предатель Козловский отличился новым выходкой.