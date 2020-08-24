Українська модель Олена Кузнєцова в спокусливому вбранні поділилася яскравими кадрами зі святкування Дня Незалежності

Володарка вражаючих грудей 13-го розміру опублікувала в своєму Instagram нове відео з маршу в Києві, приуроченого до Дня Незалежності України. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, 24 серпня Кузнєцова прийшла подивитися на марш Захисників України, який пройшов на Майдані. На відео модель стоїть на тлі маршируючих бійців і з ентузіазмом плескає в долоні, повторюючи кричалки. Для появи на марші Міла вибрала довгу сукню з запахом, який вона кокетливо відкрила, продемонструвавши своє значне декольте. Під сукнею проглядає ліфчик у вигляді спортивного топа. Її образ доповнив розкішний вінок з квітів на голові.

"З Днем Незалежності України!",- підписала кадри модель.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост.

"Зі святом Мила. Єдине, що помітив, ну або мені здалося, це те що ти чи що трохи соромилася", "зі святом! Яка ти класна. Атмосфера напевно переповнює", "і вас з таким прекрасним святом нехай все буде добре", "зі святом. Процвітання і благополуччя нашій країні", "Краса України", "Мега-ци**ки - символ вільної, незалежної, родючої України!" ,- пишуть підписники моделі в коментарях до її посту.

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