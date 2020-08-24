Переможниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком Даша Ульянова подражнила схудлою фігурою

Тільки вчора дівчина розповіла, що нарешті почала спілкуватися з деякими дівчатами, які брали участь в шоу, а також про те, що її таємний коханий не сидить в соціальних мережах, тому вона не буде його показувати.

Після цього Дашу відразу ж завалили питаннями про колишніх, ставлення Даші до Макса і його новій дівчині, а також спілкуванні її з ним. Даша була лаконічна, відповівши в розділі Сторі, що вона відписалася від колишнього, щоб знав "кого втратив".

Після вона виставила два ефектних фото в Білій піжамі, яку спокусливо підняла, щоб справити потрібний на фанатів ефект. Дівчина написала, що її ранок був ідеальним, адже на вагах вона побачила заповітний мінус у вазі.

Не так давно дівчина вирушила на відпочинку, звідки активно ділиться яскравими фото і розповідає цікаві факти. Позуючи в чорному комбінезоні, Даша вирішила в черговий раз підкреслити те, що займається гімнастикою і планує показувати свої шпагати завжди і в самих різних місцях, що нагадує звичку скандальної балерини Анастасії Волочкової.

"Озеро Синевир-око Українських Карпат 🧿 ви рекомендували - ми поїхали 😉 чесно, це неймовірно красиве місце. 100% заслуговує бути в списку чудес України 😍 ви тільки уявіть, озеру Синевир близько 10 тисяч років і утворилося воно ще в післяльодовиковий період, - сказав нам гід 😉.

А ще у цього місця є романтична, але сумна легенда: вода в озері з'явилася від сліз графині Синь, на місці, де був убитий її коханий - простий пастух Вир. Якщо скласти імена двох закоханих, вийде назва»Синевир".

Як би там не було, це озеро просто must visit для відвідування. Обов'язково побувайте тут ♥️ P. S " Даш, знову шпагат на фото?", який сенс у ваших повідомленнях, якщо все одно шпагату бути 😀», - розповідає Даша.

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