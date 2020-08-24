Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала несподіваним знімком з Юрієм Горбуновими
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала архівні знімки у своєму мікроблозі в Instagram.
Каменських привітала Горбунова з днем народження.
"Юрчик, з днем народження, сонечко наше! Нехай дружина завжди огортає любов'ю і турботою, а синочок радує своїми успіхами і досягненнями! Ми тебе дуже любимо😘❤️ залишайся таким же класним чуваком», - емоційно написала Каменських.
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На знімку вона відображена в тісній сукні з глибоким декольте.
На одному з опублікованих фото Каменських і Горбунов завмерли в сантиметрі один від одного і склали губи, немов готуючись до поцілунку.
На іншому кадрі артисти корчать пики.
Відзначимо, для деяких фоловерів Каменстких такі знімки стали вельми несподіваними.
"О Боже який мужчина", "Настя, солодка і гаряча", "Стільки любові", "що, вибачте", "Потап не зрозумів", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, цього року 24 серпня український актор, телеведучий і шоумен святкує свій ювілей. Йому виповнюється 50 років. У шлюбі з 36-річною Катериною Осадчою вони виховують сина Івана.
Нагадавши, щаслива Каменських у відвертому купальнику показала бюст після поповнення в родині:"Груша".
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