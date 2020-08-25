Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як проводить час на відпочинку вдома

Зараз співачка перебуває вдома з чоловіком, тому фактично кожен день вона показує, як веселиться біля басейну, відпочиває вдома, тренується перед дзеркалом або ж записує свої тренування на камеру для фанатів.

У розділі Сторі в Instagram Настя також часто демонструє шанувальникам спекотні фото, зроблені біля басейну або ж після відпочинку. Співачка любить показувати фігуру в самих різних бікіні і цей раз не став винятком.

Так, зірка підкреслила схудлу фігуру монокіні з леопардовим принтом, поверх якого накинула банний халат і зав'язала свої кучеряві локони.

Ми також писали, що найчастіше Каменських демонструє ідеальні образи з легким макіяжем на обличчі з "природним" ефектом під час фотосесій. Настя любить показувати і домашні вбрання разом з тим, як проводить будні. При цьому зірка не забуває про тренування.

Каменських не тільки щоранку досить в ранній час відправляється на пробіжку, але ще і займається в хореографічному залі, піднімаючи рівень своїх танцювальних навичок. Зараз співачка рідко виступає, але це не заважає їй підтримувати себе у формі і розвиватися для майбутніх концертів. Зі своєю командою Настя все частіше показує епатажні виступи в костюмах, які дуже бударажить публіку.

"Думаю, за моїми відео легко здогадатися, як я обожнюю танцювати! 💃 🏻Жоден день не проходить без цього! Тому я рада, що зараз майже кожен мій день проходить в студії, де ми з дівчатками готуємося дивувати вас новими танцювальними постановками☺ А як почався ваш день?🥰», - написала Настя.

Фанати не залишилися байдужі:

"Настя, давай на танці з зірками", " все-таки вагітна? Живіт вже не приховати 😏», "поправилася просто", " Настя ти будеш в Танцях з зірками???", "Красуня та й все" « " танцюрист Диско😂 🔥", «танцює як курка 🤦♀️🤣🤣🤣», «😍 який у вас зріст і вагу? ❤ ️ ", "Настя, спасибі❤️ твої sport video дуже класні👍 🏻 кожен день роблю зарядку разом з тобою», «класна Циганочка».

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