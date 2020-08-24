Українських пенсіонерів попередили про важливий нюанс

Про це розповів Микола Шамбір, радник міністра соціальної політики України, в ефірі одного з українських телеканалів.

Зазначається, що українські пенсіонери, у яких розмір середньої пенсії зріс на 400 гривень у 2020 році, повинні довше залишатися на ринку праці.

Представник міністерства зазначив, що дискусії про те, що пенсіонерам може знадобитися зробити вибір між зарплатою або пенсією ведуться давно, і вирішили зробити уточнення.

"Сьогодні європейська практика зупинилася на тому, що пенсіонер, виходячи на пенсію, повинен отримувати пенсію і, можливо, навіть і повну заробітну плату, тобто він повинен довше залишатися на ринку праці, це з одного боку внески, а з іншого боку це впливає на його довголіття і життя. Тобто він довше живе, коли він більш активний. І більше в суспільстві. Тобто це все елементи, необхідні для пенсіонера", - заявив він.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року Пенсійним фондом України проведено автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам.

В результаті перерахунку розмір пенсії збільшено для 357,1 тисячі осіб. Середній розмір підвищення - 170,80 грн.

Нагадаємо також, в 2021 році гряде новий перерахунок пенсій, але є деякі нюанси, про які повинні знати українці.

Перерахунок складе близько 15%, але підвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій, а не ту суму, яку отримує українець.

Наприклад, надбавки дадуть за надстаж, надбавка до рівня прожиткового мінімуму або через наявність повного стажу.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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