Українських пенсіонерів попередили про важливий нюанс
Про це розповів Микола Шамбір, радник міністра соціальної політики України, в ефірі одного з українських телеканалів.
Зазначається, що українські пенсіонери, у яких розмір середньої пенсії зріс на 400 гривень у 2020 році, повинні довше залишатися на ринку праці.
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Представник міністерства зазначив, що дискусії про те, що пенсіонерам може знадобитися зробити вибір між зарплатою або пенсією ведуться давно, і вирішили зробити уточнення.
"Сьогодні європейська практика зупинилася на тому, що пенсіонер, виходячи на пенсію, повинен отримувати пенсію і, можливо, навіть і повну заробітну плату, тобто він повинен довше залишатися на ринку праці, це з одного боку внески, а з іншого боку це впливає на його довголіття і життя. Тобто він довше живе, коли він більш активний. І більше в суспільстві. Тобто це все елементи, необхідні для пенсіонера", - заявив він.
Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року Пенсійним фондом України проведено автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам.
В результаті перерахунку розмір пенсії збільшено для 357,1 тисячі осіб. Середній розмір підвищення - 170,80 грн.
Нагадаємо також, в 2021 році гряде новий перерахунок пенсій, але є деякі нюанси, про які повинні знати українці.
Перерахунок складе близько 15%, але підвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій, а не ту суму, яку отримує українець.
Наприклад, надбавки дадуть за надстаж, надбавка до рівня прожиткового мінімуму або через наявність повного стажу.
Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.
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