Відома українська модель Олена Омович вразила формами у відвертому вбранні на борту яхти

Красуня, що прославилася як "українська Кардашьян", порадувала шанувальників новими спокусливими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Омович поділилася архівними фотографіями, на яких вона млосно позує на борту яхти в сукні-сорочці яскраво-червоного кольору. Короткий наряд в обтяжку з розстебнутими на грудях шостого розміру гудзиками ідеально підкреслює кожен вигин красуні.

Омович старанно позує на камеру, поправляючи волосся, яке так і майорить на вітрі.

"1 або 2? Нехай в житті я зараз лежу вдома і мучуся від отруєння, в інсті я буду щаслива кататися на яхті", - підписала фото модель.

Її шанувальники тут же почали коментувати знімки.

"дуже кльові фото, поправляйся!", "нагадала стюардесу", "ви повинні бути найкрасивішою в Сонячній системі", "як завжди шикарна. Якнайшвидшого одужання!",- пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Омович розмістила в сторіз кадр у відвертому топіку. Зірка робила селфі в дзеркало, поставши в рожевому топіку, під яким не було білизни.

Великі принади заховалися під тканиною, засвітивши найпотаємніше. Пікантності додавало те, що топ був зав'язаний між грудьми грайливим вузликом.

Здавалося, принади ледь трималися від того, щоб не здатися назовні.

Нагадавши, українська Кардашьян з бюстом шостого розміру натягнула непристойний топ.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян в мокрому бікіні показала принади у всіх деталях: "Альона, що ти твориш з мужиками?".

Також Politeka писала, що Українська Кардашьян в прозорій білизні побешкетувала на ліжку і змусила червоніти.