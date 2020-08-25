Зірки люблять дивувати появами на публіці екстравагантними нарядами, але ще більше їм подобається радувати своїх дітей ефектними святами

Артисти знають, що їхні діти хочуть бути оточені увагою і отримувати багато подарунків, як і вони самі. Дочки і сини зірок привертають увагу до себе з самого народження, тому сімейні святкування також доводиться робити масштабними. Представляємо вашій увазі топ фото з свят дітей знаменитостей, які чимало здивували соціальну мережу Instagram.

Ані Лорак на честь дня народження дочки влаштувала пишну вечірку, яку не зміг пропустити співак Філіп Кіркоров, який є хрещеним Софії. Також відвідав вечірку і Сергій Лазарєв і близькі колеги співачки.

Для святкування ані і дочка вибрали схожі наряди: чорні сукні, оскільки вечірка була тематична – в стилі героїв «сімейки Адамсів». Діти веселилися, грали, дивилися на виступи і розважалися з аніматорами. Вечірку проводили в дорогому ресторані подалі від публіки.

Світлана Лобода до Дня народження старшої дочки Єви влаштувала яскраве свято. Вечірка з нагоди Дня народження проходила в стилі Гаррі Поттера в домашній обстановці:

"ЄВКА обожнює Гаррі Поттера. Тепер і мама теж", - написала Лобода в підписі до знімків, зроблених в розпал свята на самоізоляції.

Вечірка вийшла скромною, але тематичною, як і у Софії – дочки Ані Лорак. Зірка ні в чому не відмовляє дітям, тому Єва отримала всі подарунки, які хотіла. Малятко дуже освічена, з дитинства вона любить багато читати і часто дивує маму. Тому свято по темі головних героїв з книги чимало її порадували.

У соціальних мережах у Гаррі і Лізи Галкіних величезна армія шанувальників, тому кожне сімейне свято викликає бурю емоцій серед фанатів. Примадонна розповіла раніше, що її діти перебувають на домашньому навчанні. До них приходять викладачі. У дитячий сад вони не ходять. Тому свій день народження малюки відзначали по-простому-разом з близькими вдома.

Варто сказати, що Ліза і Гаррі не вважають день народження тільки своїм святом. У свій день народження вони навіть вітали саму Пугачову: "Мамочка, спасибі, що ти нам життя подарувала!» - навперебій кричали малюки, поспішаючи до Примадонні в ролику в Instagram, представленому в день свята. "Спасибі, що ви мені її продовжуєте», — відповіла Пугачова.

Оксана Самойлова відзначили 9-й день народження старшої дочки Аріели після скандалу з розлученням з Джиганом.

Зірка скористалася послугами агентства з організації свята, яке побудувало на території особняка сім'ї містечко для ігор. Тема вечірки-фільм» Аватар", тому дітей гримували під мешканців планети Пандора.

Безліч іграшок, гойдалок і куль діти оцінили по-різному, зіркові гості вночі також співали і розважали один одного.

Філіп Кіркоров не так давно також влаштовував велике свято на 8-річчя сина Мартіна у дворі свого підмосковного особняка в стилістиці «Зоряних воєн». Його прийшли привітати багато зірок-колеги Філіпа, а також подарунки для дитини виявилися вельми цінними.

У фірмових пакетах дорогих брендів синові дарували різні одягу, дрібнички та іграшки. Репер Тіматі привіз дитячий мотоцикл для Мартіна, причому вартість такої моделі – близько 100 тисяч рублів!

Лера Кудрявцева організувала у дворі заміського будинку свято з нагоди Дворіччя дочки Маші. Вузьке коло друзів був присутній на сімейному святі, який намагалися сильно не афішувати.

У гості прийшли до зірки також Сергій Лазарєв з 2-річною донькою Ганною, 6-річним сином Микитою і своєю мамою, сестра Кудрявцевої і друг, телеведучий Андрій Разіграєв. За веселощі відповідали аніматори з агентства з організації свят.

Нагадаємо, що Галкін зняв Пугачову і сина за несподіваним заняттям в їх розкішному замку: "очманіти, прямо сльози...".

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