Звезды любят удивлять появлениями на публике экстравагантными нарядами, но еще больше им нравится радовать своих детей эффектными праздниками

Артисты знают, что их дети хотят быть окружены вниманием и получать много подарков, как и они сами. Дочери и сыновья звезд привлекают внимание к себе с самого рождения, поэтому семейные празднества также приходится делать масштабными. Представляем вашему вниманию топ фото с праздников детей знаменитостей, которые немало удивили социальную сеть Инстаграм.

Ани Лорак в честь дня рождения дочери устроила пышную вечеринку, которую не смог пропустить певец Филипп Киркоров, который является крестным Софии. Также посетил вечеринку и Сергей Лазарев и близкие коллеги певицы.

Для празднования Ани и дочь выбрали похожие наряды: черные платья, поскольку вечеринка была тематическая – в стиле героев «Семейки Адамсов». Дети веселились, играли, смотрели на выступления и развлекались с аниматорами. Вечеринку проводили в дорогом ресторане подальше от публики.

Светлана Лобода ко дню рождению старшей дочери Евы устроила яркий праздник. Вечеринка по случаю дня рождения проходила в стиле Гарри Поттера в домашней обстановке:

«Евка обожает Гарри Поттера. Теперь и мама тоже», — написала Лобода в подписи к снимкам, сделанным в разгар праздника на самоизоляции.

Вечеринка получилась скромной, но тематической, как и у Софии – дочери Ани Лорак. Звезда ни в чем не отказывает детям, поэтому Ева получила все подарки, которые хотела. Малышка очень образованная, с детства она любит много читать и часто удивляет маму. Поэтому праздник по теме главных героев из книги немало ее порадовали.

В социальных сетях у Гарри и Лизы Галкиных огромная армия поклонников, поэтому каждый семейный праздник вызывает бурю эмоций среди фанатов. Примадонна рассказала ранее, что ее дети находятся на домашнем обучении. К ним приходят преподаватели. В детский сад они не ходят. Поэтому свой день рождения малыши отмечали по-простому – вместе с близкими дома.

Стоит сказать, что Лиза и Гарри не считают день рождения только своим праздником. В свой день рождения они даже поздравляли саму Пугачеву: «Мамочка, спасибо, что ты нам жизнь подарила!» — наперебой кричали малыши, спеша к Примадонне в ролике в Инстаграм, представленном в день праздника. «Спасибо, что вы мне ее продляете», — ответила Пугачева.

Оксана Самойлова отметили 9-й день рождения старшей дочери Ариелы после скандала с разводом с Джиганом.

Звезда воспользовалась услугами агентства по организации праздника, которое построило на территории особняка семьи городок для игр. Тема вечеринки — фильм «Аватар», поэтому детей гримировали под обитателей планеты Пандора.

Множество игрушек, качелей и шаров дети оценили по-разному, звездные гости ночью также пели и развлекали друг друга.

Филипп Киркоров не так давно также устраивал большой праздник на 8-летие сына Мартина во дворе своего подмосковного особняка в стилистике «Звездных войн». Его пришли поздравить многие звезды – коллеги Филиппа, а также подарки для ребенка оказались весьма ценными.

В фирменных пакетах дорогих брендов сыну дарили разные одежды, безделушки и игрушки. Рэпер Тимати привез детский мотоцикл для Мартина, причем стоимость такой модели – около 100 тысяч рублей!

Лера Кудрявцева организовала во дворе загородного дома праздник по случаю двухлетия дочки Маши. Узкий круг друзей присутствовал на семейном празднике, который старались сильно не афишировать.

В гости пришли к звезде также Сергей Лазарев с 2-летней дочкой Анной, 6-летним сыном Никитой и своей мамой, сестра Кудрявцевой и друг, телеведущий Андрей Разыграев. За веселье отвечали аниматоры из агентства по организации праздников.

Напомним, что Галкин заснял Пугачеву и сына за неожиданным занятием в их роскошном замке: "Обалдеть, прямо слезы...".

Как сообщала Politeka, безбашенная Пугачева поразила обновленным стилем: "Женщине идёт восьмой десяток".

Также Politeka писала, что домашнее видео Галкина и Пугачевой взорвало сеть, Максиму повезло: «Чтобы у мужа голова не болела...».